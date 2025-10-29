Путин заявил о преимуществах ракеты «Буревестник»

Преимущество ракеты «Буревестник» состоит в том, что ее ядерная силовая установка по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, а по размеру — в 1000 раз меньше, заявил президент Владимир Путин. Он считает, что «Буревестник» — прорыв не только в повышении обороноспособности России, но и в науке.

Фото: пресс-служба президента РФ



Господин Путин поднял эту тему во время визита в Центральный военный клинический госпиталь им. Мандрыка в Москве. Президент сказал, что «Буревестник» «имеет безусловные преимущества». В частности, ее ядерный реактор, по его словам, «запускается в течение минут и секунд».

«Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делают»,— отметил глава государства.

26 октября глава Генштаба РФ Валерий Герасимов отчитался об успешных испытаниях «Буревестника». По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. Владимир Путин говорил, что в мире нет аналогичных крылатых ракет глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Reuters писало, что испытания прошли на архипелаге Новая Земля.

