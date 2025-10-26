Буревести секретных лабораторий

26 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание, на котором ему доложили о беспрецедентном окружении сил противника и беспрецедентном 14-часовом полете ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. С подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все в соответствии с замыслом: верховный главнокомандующий и на фото, и на совещании расположился повыше других военных

Фото: Администрация Президента России

Как всегда, неожиданно для всех (главное, чтобы не для себя) Верховный главнокомандующий оказался во временном пункте управления Объединенной группировкой войск. Совещание с начальником Генштаба и командующими группировками, задействованными в СВО, оказалось чрезвычайно информативным, особенно на фоне беспечных курортных посиделок глав отдельных государств на саммите АСЕАН. Пока некоторые не могут наплясаться у трапа самолета, другие руководят ежедневной изнурительной боевой работой.

Информацией на совещании делился начальник Генштаба Валерий Герасимов.

— Сегодня особо выделю два направления,— рассказал он.— Первое — это полоса ответственности группировки «Центр». Соединения и воинские части 2-й и 51-й армий, наступая по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад.

«Окружение» всегда звучит многообещающе (для окружающей стороны), тем более что до сих пор об этом так уверенно и окончательно на этом направлении никто не говорил. Видимо, не брали на себя ответственность.

Уверенность, с которой начальник Генштаба информировал Верховного главнокомандующего об окружении беспрецедентно крупной группировки противника, производила, без преувеличения, сильное впечатление.

Остается, по словам Валерия Герасимова, уничтожить окруженную группировку.

— В настоящее время,— сообщил он именно такими, привычными для себя словами,— перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окруженной группировки вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.

Более того, есть еще одно окружение:

— На направлении действий группировки войск «Запад» окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска. В окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад противника, а также 1-й бригады национальной гвардии Украины — всего 18 боевых батальонов.

Успехи, надо признать, просто фантастические. Не было со времен штурма Мариуполя. Но и та победа меркнет на фоне этих.

— Также,— добавил начальник Генштаба,— ведутся наступательные действия на остальных направлениях. За последние две недели группировка войск «Север» успешно продвигается в южной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 70 процентов города.

Что ж, Волчанск штурмуют уже больше полутора лет.

Для Верховного главнокомандующего все это была не новость:

— Я хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей. Хочу поздравить весь личный состав Объединенной группировки войск с этими результатами.

То есть и Владимир Путин говорил об этом как о деле решенном (остается убедиться).

Он, впрочем, не говорил об уничтожении и милость к падшим призывал:

— В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих — тех, которые, конечно, пожелают это сделать. И нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации. А армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, и будем из этого исходить.

Все эти размышления должны были подчеркнуть, что участь окруженных и правда предрешена. И что они действительно безоговорочно окружены.

— И конечно,— подчеркивал Владимир Путин,— в ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом. Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы.

И это тоже должно было вселять уверенность в то, что из окружения никто не выйдет,— раз уже говорят про безопасность мирных жителей.

И тут появилась новая тема:

— Теперь по поводу того учения, которое было проведено. Я бы попросил начальника Генерального штаба доложить еще об одном событии, я так коротенько упомянул о нем в своем вступительном слове... Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Знаю, у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом, мне известны и оценки Министерства обороны,— это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет.

Очевидно, об этом изделии Владимир Путин и говорил недавно в Душанбе, когда подошел к журналистам. Не очень было понятно, какое изделие он имел в виду. А вот это самое. Достаточно было изучить предыдущие высказывания господина Путина на эту тему. (Он, кстати, тогда упомянул и о том, что раньше говорил об этом.)

29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию президент заявил, что «завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"».

Более того, еще раньше, 19 декабря 2023 года, на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Верховный главнокомандующий сказал: «Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон"».

То есть темпы постоянно ускорялись, и все время было «вот-вот»...

А 5 октября 2023 года на заседании Валдайского клуба Владимир Путин сказал, что «проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно уже просто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Мы сделаем это в ближайшее время».

Два изделия идут у Владимира Путина в связке уже не первый год (в феврале 2019 года и в апреле 2021 года «Буревестник» и «Посейдон» уже прозвучали в посланиях Владимира Путина тому же Федеральному собранию).

А еще в 2023 году Верховный главнокомандующий говорил, что проведено «последнее успешное испытание "Буревестника"» (значило ли это, что все следующие были неуспешными?). Впрочем, справедливости ради, он тогда же оговаривался:

— Как правило, специалисты говорят, что это новое оружие, и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить испытания. Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания.

Очевидно, оказалось, что нужно.

— Более того, я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая,— рассказывал теперь Владимир Путин.— Это было мнение специалистов, повторяю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены.

— Товарищ Верховный главнокомандующий, такое испытание было проведено 21 октября,— подтвердил начальник Генштаба.— Действительно, его отличие от предыдущих испытаний — что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел.

— На ядерной установке? — уточнил Владимир Путин не для себя.

— На ядерной силовой установке, да,— подтвердил Валерий Герасимов.— Технические характеристики «Буревестника» вообще позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.

И могут ошеломить.

— Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны.

— И как долго в воздухе находилась? — еще раз с удовлетворением уточнил президент.

— Около 15 часов,— не без удовлетворения ответил и Валерий Герасимов.

— И это не предел? — не отказал себе Владимир Путин.

— Не предел! — заверил его Валерий Герасимов.

Я не ожидал, что под конец Верховный главнокомандующий все-таки вспомнит и о реалиях на земле, причем самых существенных:

— И что касается противника, заблокированного в тех регионах, о которых вы сейчас доложили. Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри — и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах, создать условия для этого деблокирования. В этой связи я к вам сюда и приехал, прибыл для того, чтобы послушать прежде всего мнение командующих группировками, как вы планируете строить в ближайшее время с учетом сложившейся ситуации боевую работу вверенных вам подразделений.

Теперь вроде вообще все у них устроилось.

Андрей Колесников