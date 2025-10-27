Разведка Норвегии: ВС РФ испытали ракету «Буревестник» на архипелаге Новая Земля

Вооруженные силы России провели испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» на архипелаге Новая Земля, сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки вице-адмирала Нильса Андреаса Стенсёнеса. По его словам, в ходе испытаний ракета пролетела 14 тыс. км за 15 часов.

Фото: Haakon Mosvold Larsen / NTB Scanpix / Reuters

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об испытании ракеты «Буревестник» 21 октября. Место испытаний не уточнялось. По итогу Владимир Путин предложил определить способы применения ракеты и начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.

Ракета «Буревестник» разрабатывалась с декабря 2001 года. Испытания начали проводиться с 2016 года. У ракеты ядерная энергетическая установка и ядерная боевая часть. Ракета летит с дозвуковой или околозвуковой скоростью, меняет траекторию и может обходить зоны обнаружения ПВО и ПРО. Тактико-технические характеристики ракеты засекречены.