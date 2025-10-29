Девочка, которую сбила машина в Ревде, пришла в сознание

В Детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга пришла в сознание 10-летняя девочка из Ревды (Свердловская область), на которую с подругами наехал автомобиль, сообщила ее мама порталу Е1.

«Пришла в себя, она в сознании. Нас к ней не пустят пока. Врачи говорят, динамика положительная. Сейчас ей нужны силы для восстановления»,— сказала мама девочки. По информации медиков, состояние ребенка не стало хуже, но прогнозы давать еще рано.

Напомним, вечером 27 октября в Ревде пьяный водитель «Лады-2112» не справился с управлением, сбил трех девочек на тротуаре и врезался в здание магазина. От полученных травм на месте скончались две сестры 2016 и 2018 годов рождения. Еще одна девочка получила множественные переломы костей ног и ушиб головного мозга — сначала ее госпитализировали в городскую больницу Ревды, позднее перевели в Екатеринбург.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), водителя поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Ирина Пичурина