На Урале автомобиль «Лада» насмерть сбил двух школьниц и въехал в магазин

СКР возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Ревде (Свердловская область), где погибли две школьницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным прокуратуры Свердловской области, вечером 27 октября 37-летний водитель автомобиля «Лада-2112»» на улице Чехова не справился с управлением, сбил трех девочек-пешеходов на тротуаре, продолжил движение и врезался в здание магазина. Его доставили в больницу с травмами, предполагается, что он был в состоянии опьянения.

Две школьницы погибли, третья получила тяжелые травмы и была госпитализировала. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие — родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В больнице в тяжелом состоянии находится третья девочка, 2014 года рождения.

СУ СКР по Свердловской области по факту ДТП возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева