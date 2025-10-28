Виновника ДТП в Ревде, в котором погибли две школьницы, поместили в ИВС

Водитель, который подозревается в смертельном ДТП в Ревде, в результате которого погибли две школьницы, помещен в изолятор временного содержания (ИВС), сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Пьяный лихач задержан. После оказания медицинской помощи в больнице Ревды госпитализация ему не потребовалась. Он помещен под стражу в камеру ИВС»,— рассказал Валерий Горелых.

Напомним, вечером 27 октября в Ревде водитель «Лады-2112», не справился с управлением, сбил трех девочек на тротуаре и врезался в здание магазина. От полученных травм на месте скончались две сестры 2016 и 2018 годов рождения, третья девочка 2014 года рождения доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она находится под ИВЛ, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Водителя доставили в больницу с травмами, предполагается, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

СУ СКР по Свердловской области по факту ДТП возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Жители Ревды создали стихийный мемориал на месте аварии.

Полина Бабинцева