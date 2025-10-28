Пострадавшую в ДТП школьницу из Ревды перевезли в больницу Екатеринбурга

Девочку, пострадавшую в результате наезда легкового автомобиля в Ревде, транспортировали в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Состояние девочки остается стабильно тяжелым, она находится под круглосуточным наблюдением врачей. Медики продолжают бороться за ее жизнь и делают все возможное для восстановления здоровья»,— сообщили в минздраве.

Напомним, вечером 27 октября в Ревде водитель «Лады-2112», не справился с управлением, сбил трех девочек на тротуаре и врезался в здание магазина. От полученных травм на месте скончались две сестры 2016 и 2018 годов рождения, третья девочка 2014 года рождения была доставлена в больницу с множественными переломами костей обеих ног и ушибом головного мозга средней тяжести. На помощь врачам Ревдинской городской больницы прибыла бригада из Территориального центра медицины катастроф Свердловской области, включающая нейрореаниматолога, детского реаниматолога и хирурга. Врачи также получили консультации от специалистов из Москвы.

Экспертиза показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в изолятор временного содержания (ИВС). По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева