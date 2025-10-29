У бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского правоохранительные органы обнаружили коллекцию редких предметов роскоши, включая иконы, старинное оружие и элитные вина стоимостью до 2 млн руб. за бутылку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы искового заявления Генпрокуратуры РФ.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Ранее ведомство потребовало обратить в доход государства имущество экс-градоначальника на сумму более 1,6 млрд руб. и взыскать дополнительно 215,2 млн руб. — эквивалент стоимости активов, приобретенных на неподтвержденные доходы.

Во время обысков по нескольким адресам оперативники изъяли 25 икон, среди которых «Святой Федор Стратилат» и «Св. Пантелеймон» ценой по 90 тыс. руб. каждая, старинное ружье из дамасской стали начала XIX века, изготовленное придворным стамбульским оружейником, и набор пистолетов с пулелейкой.

Также в коллекции Алексея Копайгородского были обнаружены вина «Petrus Pomerol» (700 тыс. руб. за бутылку), «Chateau Mouton Rothschild» (600 тыс. руб.) и «Romanee-Conti Appellation Romanee-Conti Controlee» (2 млн руб. за бутылку). Среди прочего изъяты аллегорические портреты, барный набор стоимостью 500 тыс. руб. и редкие издания, включая «Сказания о Русской земле» 1913 года.

По данным источника агентства, бывший мэр Сочи находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-градоначальник через супругу Янину Копайгоросдскую получил от сочинского бизнесмена взятку в особо крупном размере. Сделка заключалась в предоставлении услуг имущественного характера и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.

