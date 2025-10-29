Экс-мэра Сочи Копайгородского обвиняют в незаконном обогащении на 1,6 млрд рублей

Генпрокуратура России требует обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на сумму свыше 1,6 млрд руб. Согласно данным надзорного органа, чиновник незаконно приобрел элитную недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши, скрывая информацию об имуществе, пишет ТАСС.

По данным следствия, Алексей Копайгородский стал фактическим владельцем элитной коммерческой недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. У экс-чиновника обнаружили значительные денежные средства в рублях и валюте, дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

В перечень активов входят 77 объектов недвижимости, включая элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, и пять автомобилей Mercedes. При этом Копайгородский не имел зарегистрированного права собственности ни на недвижимость, ни на транспорт.

«Информация о фактическом владении данным имуществом Копайгородским скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались»,— говорится в документах дела.

Следствие установило, что зарплата являлась единственным официальным источником дохода бывшего мэра. Для маскировки полученного преступным путем имущества он оформил статус индивидуального предпринимателя на супругу Янину Копайгородскую и мать.

В мае 2021 года жена Копайгородского получила статус ИП по купле-продаже земельных участков. С 2023 по 2024 год она являлась учредителем и генеральным директором фирм, занимавшихся услугами парикмахерских, салонов красоты, такси, гостиниц и ресторанов.

В сентябре 2023 года супруги заключили брачный договор. Согласно документу, доходы жены от предпринимательской деятельности признавались ее раздельной собственностью, а согласие мужа для совершения сделок не требовалось.

Проверка показала, что до вступления в должность главы Сочи и в период службы у Алексея Копайгородского и членов его семьи дорогостоящего имущества не было. При этом никаких крупных активов за указанный период чиновник не задекларировал. Анализ доходов и расходов за 2019–2023 годы выявил явное несоответствие.

Ранее супругам вменяли присвоение или растрату. Расследование касается хищения двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через супругу получил от сочинского бизнесмена взятку в особо крупном размере. Сделка заключалась в предоставлении услуг имущественного характера и сопровождалась вымогательством. Взамен чиновник обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и оказывать общее покровительство.

Анна Гречко