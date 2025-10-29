Сочинка заплатит 10 млн рублей за незаконную вырубку деревьев
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Краснодарского краевого суда, обязавшего жительницу Сочи выплатить около 10 млн руб. за ущерб, нанесенный зеленому фонду города. Об этом сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокурорская проверка выявила, что на ее участке на улице Виноградной были незаконно вырублены более 40 деревьев и кустарников, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Краснодарского края.
Первоначально Центральный районный суд Сочи признал незаконным только уничтожение двух кустов инжира карийского и взыскал с владелицы участка 210 тыс. руб. Однако краевой суд пересмотрел решение, установив, что вырубка всех растений произведена без разрешительных документов, и увеличил размер компенсации почти до 10 млн руб.
Кассационная инстанция подтвердила выводы краевого суда, указав, что участок фактически используется под торговые объекты, а не для ведения подсобного хозяйства, как утверждала ответчица. Следовательно, собственница обязана была получить разрешение на вырубку.
Жалоба ответчицы оставлена без удовлетворения. Сумма взыскания останется неизменной и будет перечислена в доход государства как возмещение ущерба окружающей среде.
