Песков назвал серьезной эскалацией угрозы НАТО сбивать российские самолеты

Заявления НАТО о необходимости сбивать российские самолеты — это существенный виток эскалации напряженности вблизи границ РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, такие угрозы будут иметь опасные последствия.

«Это похоже на самовозбуждающийся механизм — сейчас европейская среда, они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления»,— сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

В странах НАТО стали обсуждать возможность сбивать российские самолеты после того, как Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Власти Эстонии утверждали, что в инциденте 19 сентября были задействованы три российских истребителя МиГ-31.

Польша заявила, что два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании «Петробалтик» в Балтийском море. Ранее в Польше сбили несколько беспилотников, которые, по версии польской стороны, были российскими. По информации Bloomberg, европейские страны уже предупредили Россию о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения воздушного пространства.

