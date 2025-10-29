На Кубани бронирования на ноябрьские праздники выросли на 17%

В Краснодарском крае зафиксирован рост самостоятельных бронирований гостиниц и апартаментов на ноябрьские праздники на 16,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает = «РБК Ростов» со ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ).

В ведомстве отметили, что перебои в спросе, наблюдавшиеся в 2024 году, сменились стабильным интересом к коротким поездкам внутри страны. По словам директора АТАГ Александра Брагина, увеличение числа броней связано с более длинными выходными, улучшением транспортной доступности после открытия аэропортов Краснодара и Геленджика, а также снижением цен на 7–15% в межсезонье.

Согласно данным агрегаторов, по количеству бронирований Кубань занимает второе место в России, уступая лишь Москве. Средний чек за ночь в регионе, по данным «Островка», составил 5,9 тыс. руб. (+4%), а на платформе Bronevik.com — около 8 тыс. руб., без изменений к прошлому году. По информации «Яндекс Путешествий», средний чек по Кубани снизился на 3% и превысил 8 тыс. руб.

Среди самых востребованных направлений — Сочи, Краснодар, Сириус, Эсто-Садок и Геленджик. Наибольший рост бронирований показали Краснодар (+95%) и Геленджик (+24%), по данным «Островка», а «Яндекс Путешествия» зафиксировали прирост в Краснодаре на 130% и в Анапе — на 21%.

В АТАГ подчеркнули, что основной вклад в рост спроса внесло открытие аэропортов, улучшившее логистику и увеличившее загрузку отелей среднего сегмента. Туристы, по данным аналитиков, всё чаще выбирают качественные объекты с предсказуемым уровнем сервиса, отдавая предпочтение отелям категории три звезды (34% всех броней).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край занял первое место в рейтинге востребованных регионов по доле бронирований на ноябрь 2025 года. Количество заказов на отдых с детьми в регионе увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Гречко