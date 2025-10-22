Кубань стала лидером по популярности семейного отдыха в ноябре

Краснодарский край занял первое место в рейтинге востребованных регионов по доле бронирований на ноябрь 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Количество заказов на ноябрьский отдых с детьми на Кубани увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем семьи планируют оставаться на территории региона на две-три ночи.

На долю Краснодарского края пришлось 23% от всех забронированных отелей и апартаментов на ноябрь, а средняя стоимость за ночь составила 10 тыс. руб. В топ-5 также входят Москва и Московская область (19%, 12,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%, 9 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика (4%, 10,3 тыс. руб.), Республика Татарстан (3%, 9,5 тыс. руб.).

Чаще всего семьи с детьми выбирают гостиницы — 68% от общего числа бронирований, а также апартаменты — 13%. Больше половины предпочитают гибкие способы оплаты (оплата частями и в Сплит) — ими воспользовались 47% путешественников (в 2024 году — 44%). Полную оплату выбрали 45%.

Алина Зорина