Красная Поляна вошла в топ дорогих направлений для отдыха в ноябре

Красная Поляна заняла 10-е место в рейтинге самых дорогих направлений для отдыха в ноябре. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на горнолыжном курорте путешественники остаются в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,8 тыс. руб.

Фото: Андрей Куценко

На первом месте оказался кубанский курорт Абрау-Дюрсо, где средняя стоимость проживания в ноябре составляет 10 тыс. руб. Средняя продолжительность поездки — две ночи.

Второе место получил Терскол в Кабардино-Балкарии. В селе Эльбрусского района путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 8,3 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Суздаль во Владимирской области. В городе, который входит в «Золотое кольцо», путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,6 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на зимний оздоровительный отдых в российских санаториях вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Загрузка здравниц в период новогодних праздников ожидается на уровне 100%, а в январе—феврале — до 85%.

Мария Удовик