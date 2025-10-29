В Краснодаре реализуют 57 инвестпроектов с созданием 20 тысяч рабочих мест

Администрация Краснодара сопровождает 57 инвестиционных проектов, которые создадут свыше 20 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава города Евгений Наумов отметил, что в 2024 году городу удалось привлечь в основной капитал 367,9 млрд руб. По словам мэра, все отрасли от транспорта и социальной инфраструктуры до торговли и туризма показали рекордный инвестиционный рост.

Градоначальник заявил, что в ближайшие три года прогнозируется увеличение объемов капиталовложений в экономику города. В Краснодаре планируют реализовать масштабные проекты: мультимодальный транспортный узел аэропорта, новые трамвайные линии, места отдыха, промышленные предприятия и логистический центр.

«И конечно, мы открыты для новых проектов, которые сделают кубанскую столицу сильнее и комфортнее»,— подчеркнул Евгений Наумов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае с начала 2025 года запустили 102 крупных инвестиционных проекта стоимостью 113 млрд руб. Общая стоимость всех реализуемых в регионе проектов составляет 4,4 трлн руб.