На Кубани реализовали инвестпроекты на 113 млрд рублей в 2025 году

В Краснодарском крае с начала 2025 года запустили 102 крупных инвестиционных проекта стоимостью 113 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, в крае с 2022 года работает Агентство по привлечению инвестиций, которое курирует 352 проекта. Общая стоимость всех реализуемых в крае проектов составляет 4,4 трлн руб.

«Важно понимать, на какой стадии находится каждый из них, в ручном режиме оперативно реагировать на любые сложности — при получении разрешительной документации, подборе земельных участков, получении техусловий, вводе в эксплуатацию»,— заявил господин Кондратьев.

За январь—июнь 2025 года в экономику края привлекли около 440 млрд руб. По итогам года власти планируют привлечь не менее 1,2 трлн руб.

Директор агентства Юлия Приходько отметила, что до конца года к реализации проектов могут приступить не менее 20 инвесторов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодарского края планируют увеличить накопленный объем капиталовложений до 8 трлн руб. к 2030 году.

Анна Гречко