В Севастополе обнаружили нефтяное пятно площадью 409 тысяч «квадратов»

В акватории Южной бухты Севастополя специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами площадью около 409 тыс. кв. м после опрокидывания плавучего крана 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Фото: rpn.gov.ru

Ведомство получило извещение о затоплении плавкрана во время подъемных грузовых испытательных работ. При осмотре территории на поверхности воды обнаружили радужные пленки и пятна нефтепродуктов.

Инспекторы управления совместно со специалистами ФГБУ Черазтехмордирекция взяли пробы морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ. Сейчас ведутся работы по очистке акватории.

Специалисты управления осуществляют постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В декабре 2024 года в результате шторма в Черном море затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным оперативных служб, в акваторию попало около 2,4 тыс. т мазута.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на побережье Анапы и Темрюкского района 27 октября не зафиксировано новых выбросов нефтепродуктов. Мониторинговые группы продолжают ежедневно обследовать береговую линию и акваторию.

Анна Гречко