Новых следов нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюкского района не выявлено

На побережье Анапы и Темрюкского района 27 октября не зафиксировано новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Мониторинговые группы продолжают ежедневно обследовать береговую линию и акваторию.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе завершено строительство 14-километрового защитного вала. Аналогичные сооружения протяженностью свыше 23 км обустроены на косе между Витязево и Благовещенской, а также в районе Веселовки.

В декабре 2024 года в результате шторма в Черном море затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным оперативных служб, в акваторию попало около 2,4 тыс. т мазута.

Екатерина Голубева