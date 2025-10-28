Кубань привлекла 6,3 трлн рублей инвестиций за десятилетие

Краснодарский край за десять лет привлек 6,3 трлн руб. инвестиций, из них более 1 трлн руб. поступило в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава Кубани отметил, что рост капиталовложений влияет на доходы бюджета и устойчивость экономики. Господин Кондратьев отметил, что край остается привлекательным для ведения бизнеса.

«Мы внедряем новые и совершенствуем действующие преференции, в прошлом году поддержали наших предпринимателей на более чем 50 млрд рублей. Эти деньги возвращаются к нам в виде новых предприятий и рабочих мест»,— написал Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в регионе реализуется более 580 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,4 трлн руб., что требует контроля и систематизации.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае с начала 2025 года запустили 102 крупных инвестиционных проекта стоимостью 113 млрд руб.

Анна Гречко