Главные новости за 28 октября. Кавказ

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесской Республики 5 марта 2025 года вынес приговор семерым участникам экстремистской организации, признав их виновными в организации и участии в деятельности запрещенного сообщества, а также в ряде эпизодов вымогательств.

Бывшему заместителю председателя правительства Ставропольского края предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму свыше 7,4 млн руб. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Ленинский районный суд Ставрополя.

На должность заместителя председателя правительства Ставропольского края назначили Ивана Нифонтова. Согласно подписанному губернатором региона постановлению, официально Иван Нифонтов займет пост с 5 ноября.

Карачаево-Черкесия за девять месяцев 2025 года направила в бюджет России около 24 млрд руб., что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В федеральный бюджет направили 4,5 млрд руб. — рост составил 15,9%.

В сентябре 2025 года инфляция в Ставропольском крае повысилась с 7,7% в августе до 7,98% в годовом выражении. Этот показатель полностью соответствует общероссийскому уровню инфляции (7,98%) и превысил средний по Северо-Кавказскому федеральному округу, где зафиксировали 7,72%. Рост цен составил 0,75% по сравнению с августом. Основной драйвер инфляции — подорожание продовольственных и непродовольственных товаров, а также умеренный рост цен на услуги.