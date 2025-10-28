Налоговые отчисления в Карачаево-Черкесии увеличились на 9,5%

Карачаево-Черкесия за девять месяцев 2025 года направила в бюджет России около 24 млрд руб., что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС по республике.

Так, в федеральный бюджет направили 4,5 млрд руб. — рост составил 15,9%. Основную долю обеспечил НДС (налог на добавочную стоимость) — 77,9%. Поступили от налогов на прибыль — 6,7%, налогу на добычу полезных ископаемых — 6,5% и НДС на импорт из Беларуси — 1,6%. Во внебюджетные фонды перечислили 8,7 млрд руб. (+15,5%).

Консолидированный бюджет Карачаево-Черкесии пополнился на 10,6 млрд руб. — прирост достиг 2,8%. Республиканская казна получила 7,8 млрд руб., что на 0,7% выше уровня 2024 года. Главными источниками стали НДФЛ — 43,6% и налог на прибыль — 23,9%.

Муниципальные бюджеты получили 2,8 млрд руб. — (+9%). Ключевыми источниками выступили НДФЛ — 49,4%, земельный налог — 6,7% и налог на имущество — 3,5%.

Константин Соловьев