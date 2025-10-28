Начинается суд над экс-зампредом Ставрополья за мошенничество на 7,4 млн рублей

Бывшему заместителю председателя Правительства Ставропольского края предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму свыше 7,4 млн руб. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Ленинский районный суд Ставрополя, сообщает пресс-службы краевой прокуратуры и полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый, используя свое должностное положение, взял в долг у местного предпринимателя более 7,4 млн руб. под обещание возврата в течение двух месяцев. Однако возврат средств не планировался из-за большого долгового бремени чиновника, которое превышало 12,5 млн руб. и включало как займы в рублях, так и в долларах. Занимая высокую должность, он ввел потерпевшего в заблуждение, не раскрывая о своих многочисленных финансовых обязательствах.

До поступления дела в суд обвиняемый находился под стражей; суд продлил ему меру пресечения. Общая сумма невозвращенных долгов превышает 700 тыс. долларов по текущему курсу. Расследование окончено, дело передано для рассмотрения по существу. Уголовное производство рассматривается по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Станислав Маслаков