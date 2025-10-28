В Краснодаре с начала года выдали 33 разрешения на строительство многоэтажек

За десять месяцев 2025 года власти Краснодара выдали застройщикам 33 разрешения на возведение многоквартирных домов. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на директора городского департамента архитектуры и градостроительства Василия Домрина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, наибольшие объемы жилищного строительства сосредоточены в Прикубанском и Карасунском округах благодаря комплексному освоению свободных территорий.

«В 2025 году планируемый объем строительства многоквартирных домов в Краснодаре составит 2 млн кв. метров»,— заявил господин Домрин.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на 1 октября 2025 года в Краснодаре на этапе строительстве находилось 5,05 млн кв. м многоквартирных домов, что поставило город на четвертое место в рейтинге по объемам текущего строительства в России. Наибольший прирост за три месяца показала краевая столица — 457,4 тыс. кв. м. Лидером рейтинга остается Москва (15 млн кв. м), на второе место поднялся Екатеринбург (5,46 млн кв. м), третье занял Санкт-Петербург (5,15 млн кв. м), а замыкает пятерку Тюмень (3,8 млн кв. м).

Анна Гречко