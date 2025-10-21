Краснодар остался в пятерке лидеров по объему строительства жилья в России

На 1 октября 2025 года в Краснодаре на этапе строительстве находится 5,05 млн кв. м многоквартирных домов, что ставит город на четвертое место в рейтинге по объемам текущего строительства в России. Об этом сообщает пресс-служба ЕР3.РФ

Наибольший прирост за три месяца показал именно Краснодар — 457,4 тыс. кв. м. Лидером рейтинга остается Москва (15 млн кв. м), на второе место поднялся Екатеринбург (5,46 млн кв. м), третье занял Санкт-Петербург (5,15 млн кв. м), а замыкает пятерку Тюмень (3,8 млн кв. м).

Среди городов с наибольшим приростом строительства после Краснодара — Екатеринбург (+350,3 тыс. кв. м), Москва (+212,7 тыс. кв. м), Энгельс (+158,3 тыс. кв. м) и Аксай (+128 тыс. кв. м).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края до конца 2025 года представят на федеральном уровне инициативу о создании органа контроля за строительством объектов на бюджетные средства. Сейчас регион решает вопрос об обращении в вышестоящие инстанции для получения поддержки.

Нурий Бзасежев