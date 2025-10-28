Суд защитил анапского фермера от претензий фирмы семьи депутата Госдумы

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «Кубаньвинагро» во взыскании неустойки 16,9 млн руб. с анапского предпринимателя Андрея Сорокина, занимающегося растениеводством.

По данным Rusprofile, компания «Кубаньвинагро» зарегистрирована в ноябре 2020 года в Абинске (Краснодарский край). Основным видом деятельности является выращивание винограда, также компания может заниматься выращиванием зерновых и масленичных культур и производством вина. Руководителем общества указан Султан Геккиев (экс-замглавы минпросвещения Кабардино-Балкарии), бенефициар — Иван Демченко-младший (сын основателя Абинского электрометаллургического завода, депутата Государственной думы от Краснодарского края Ивана Демченко).

Согласно материалам дела, спор возник из договора 2022 года на выполнение агротехнических работ. По соглашению Андрей Сорокин должен был обработать почву на участке площадью 420 га в Крымском районе за 23 млн руб. Работы планировалось провести с марта по сентябрь 2023 года. Но подрядчик выполнил услуги лишь частично на сумму 6,3 млн руб. Остальные работы стоимостью 16,75 млн руб. к установленному сроку — 30 сентября 2023 года — остались незавершенными.

Компания «Кубаньвинагро» потребовала неустойку по договору — 0,5% от стоимости невыполненных услуг за каждый день просрочки. Компания направила господину Сорокину уведомление об отказе от части договора 16 апреля 2024 года, ссылаясь на срыв технологического процесса и дополнительные расходы.



Предприниматель отказался платить, указав на нарушение заказчиком сроков авансирования.

Арбитражный суд Кубани встал на сторону ответчика, отметив, что «Кубаньвинагро» не перечислила аванс в размере 11,5 млн руб. — половину от общей стоимости контракта. Без предоплаты исполнитель не мог приступить к работам согласно условиям соглашения. Кроме того, истец не представил доказательства оплаты уже выполненных работ на 6,3 млн руб.

Суд пришел к выводу, что заказчик сам нарушил обязательства, что лишило подрядчика возможности соблюсти сроки исполнения договора.

Компания «Кубаньвинагро» обратилась с жалобой на судебное решение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Заседание по делу назначено на 10 ноября.

