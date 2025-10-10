Власти Новороссийска направят 8,4 млн рублей на ремонт дома после взрыва газа

Власти Новороссийска направят 8,4 млн руб. из городского бюджета на аварийно-восстановительные работы в доме на Анапском шоссе, 12, где в июле этого года произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, унесшим жизнь одного человека. Соответствующий документ подписала исполняющая обязанности главы города Эльвира Кальченко, пишет «Ъ-Новороссийск».

Согласно постановлению, управление городского хозяйства займется неотложным ремонтом здания. Точные сроки завершения работ в документе не указаны.

Инцидент произошел 21 июля в многоквартирном доме на Анапском шоссе, 12. Взрыв бытового газа спровоцировал пожар, охвативший несколько квартир. От ударной волны в жилых помещениях выбило окна. В тот же день прокуратура сообщила об эвакуации всех жильцов. Позже глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале подтвердил гибель одного человека.

По информации мэрии, взрыв повредил часть несущих конструкций здания и деформировал кровлю. Некоторые квартиры полностью выгорели. Оставшихся без жилья людей временно разместили в гостинице «Новороссийск». Власти обещали выплатить им денежную компенсацию.

К концу сентября в четвертом подъезде пострадавшего здания установили новые окна на лестничных пролетах, смонтировали телескопические стойки для укрепления перекрытий и полностью восстановили кровлю. В трех наиболее пострадавших квартирах капитальный ремонт еще не начался.

Алина Зорина