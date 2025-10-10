Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Новороссийска направят 8,4 млн рублей на ремонт дома после взрыва газа

Власти Новороссийска направят 8,4 млн руб. из городского бюджета на аварийно-восстановительные работы в доме на Анапском шоссе, 12, где в июле этого года произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, унесшим жизнь одного человека. Соответствующий документ подписала исполняющая обязанности главы города Эльвира Кальченко, пишет «Ъ-Новороссийск».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению, управление городского хозяйства займется неотложным ремонтом здания. Точные сроки завершения работ в документе не указаны.

Инцидент произошел 21 июля в многоквартирном доме на Анапском шоссе, 12. Взрыв бытового газа спровоцировал пожар, охвативший несколько квартир. От ударной волны в жилых помещениях выбило окна. В тот же день прокуратура сообщила об эвакуации всех жильцов. Позже глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале подтвердил гибель одного человека.

По информации мэрии, взрыв повредил часть несущих конструкций здания и деформировал кровлю. Некоторые квартиры полностью выгорели. Оставшихся без жилья людей временно разместили в гостинице «Новороссийск». Власти обещали выплатить им денежную компенсацию.

К концу сентября в четвертом подъезде пострадавшего здания установили новые окна на лестничных пролетах, смонтировали телескопические стойки для укрепления перекрытий и полностью восстановили кровлю. В трех наиболее пострадавших квартирах капитальный ремонт еще не начался.

Алина Зорина

Новости компаний Все