В дептрансе Краснодара пояснили, как оплачивать парковку без мобильного интернета

Перебои с мобильным интернетом в Краснодаре продолжаются уже четвертые сутки. В городском департаменте транспорта дали горожанам инструкцию, как оплатить муниципальные парковки в условиях неработающей связи.

«Видим сообщения, что у многих жителей не удается через сотовую связь оплатить муниципальную парковку. Ответим сразу на несколько часто задаваемых вопросов»,— заявили в ведомстве.

Единственным вариантом назвали постоплату через сайт parkingkrd.ru до 23:59 текущих суток. Чиновники советуют записывать номер парковочной зоны и временной интервал, а расплачиваться позже через проводной интернет.

При отсутствии дома проводного интернета в департаменте предлагают использовать публичные Wi-Fi-сети в кафе, торговых центрах и других заведениях.

Как пояснили в дептрансе, парковки не переводят в бесплатный режим, поскольку в России отсутствует юридическая база, которая обязывала бы это делать во время неполадок сотовой связи.

Подобные трудности с оплатой фиксируются в других российских городах, где автомобилистам также рекомендуют использовать постоплату как временную меру.

Анна Гречко