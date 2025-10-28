Стоп, сигнал

В Краснодарском крае четвертый день наблюдаются массовые сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета. По информации сервиса «Сбой.рф», проблемы с подключением, начавшиеся вечером 25 октября, затронули всех операторов «большой четверки». По мнению экспертов, массовый и одновременный сбой у всех операторов с высокой долей вероятности указывает не на техническую неисправность, а на внешнее ограничение.

Нарушения в работе сотовой связи и мобильного интернета, зафиксированные в Краснодарском крае, продолжаются четвертый день. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», инцидент, начавшийся 25 октября, затронул всех операторов «большой четверки»: МегаФон, МТС, Билайн и Tele2. Абоненты сообщают о невозможности загрузить страницы в браузере, отправить сообщения в мессенджерах или совершить звонок через интернет-приложения. При этом некоторые ресурсы продолжают работать.

Официальные представители операторов связи настаивают на том, что их сети функционируют в штатном режиме. Как пояснили «Ъ-Кубань» в пресс-службе МегаФона, трудности с подключением могли возникнуть по независящим от оператора причинам.

«На сети МегаФона по всей стране работает механизм, который обеспечивает нашим клиентам доступ к ключевым интернет-сервисам в зонах ограничений. В частности, речь идет о крупнейших маркетплейсах (Ozon и Wildberries), социальных сетях (ВКонтаке, Одноклассники), онлайн платформах для взаимодействия с госорганами (Госуслуги, Федеральная платформа дистанционного электронного голосования), национальном мессенджере MAX. Также в перечень ресурсов, доступных во время ограничений, вошли сервисы Яндекса, Майл.Ру, Дзен, Авито и Rutube, а также платежная система Мир, сайты Правительства РФ и Администрации Президента России»,— пояснили в компании.

Представители МегаФона уточнили, что абонентам всегда доступны сайт оператора связи и фирменное приложение, причем никаких дополнительных настроек для использования этих ресурсов не требуется.

Аналогичную позицию занял T2, объяснив, что в некоторых локациях страны ограничения могут вводиться по требованиям безопасности, при этом самые востребованные сайты и приложения автоматически остаются доступны. По информации СМИ, другие операторы из «четверки» также сообщают о работе в штатном режиме, подтверждая, что ограничения не связаны с их техническими сбоями.

Краснодарский IT-предприниматель, основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский обращает внимание на специфический характер произошедшего сбоя, который указывает не на техническую неисправность оборудования, а на целенаправленное регулирование трафика. По его мнению, перебои в сети могли возникнуть из-за профилактических мероприятий со стороны госрегулятора.

«На это указывает несколько признаков: во-первых, сбой имеет избирательный характер, когда некоторые сайты открываются без проблем, а некоторые остаются недоступными. Кроме того, в основном, большие проблемы наблюдаются с мессенджерами, что нетипично для обычных технических неполадок»,— подчеркнул специалист.

Господин Шиневский советует пользователям пробовать переключение между мобильными операторами и комбинированное использование Wi-Fi и корпоративных SIM-карт. Однако эксперт предупреждает, что четких правил работы системы нет, а эффективность принятых мер зависит от устранения первопричин сбоя на уровне регулятора.

IT-эксперт Мария Колтович также склоняется к версии о связи перебоев с работой систем блокировки контента. По ее словам, в условиях нестабильной работы мобильного интернета действительно помогает переключение между операторами, использование двух SIM-карт одновременно, подключение к Wi-Fi и смена стандарта связи с 4G или LTE на более старый 3G.

«Характер сбоя, когда часть сайтов доступна, а мессенджеры и отдельные ресурсы — нет, часто указывает на работу государственных систем блокировки. Это может быть как целенаправленная блокировка сервисов, так и «побочный эффект» профилактических мероприятий, когда из-за грубых способов блокировки нежелательного контента страдает и интернет-трафик»,— пояснила специалист.

Госпожа Колтович подчеркивает, что одновременный сбой у всех операторов практически исключает версию о технической аварии и с высокой долей вероятности указывает на координированные действия по ограничению доступа.

Краснодарский судебный юрист Юрий Митин разъясняет правовую сторону вопроса, указывая на то, что ограничения мобильной связи и интернета вводятся исключительно на основании федеральных решений. Субъекты Российской Федерации, по его словам, реализуют эти меры только в рамках делегированных им полномочий и не могут самостоятельно инициировать масштабные ограничения связи.

«Операторы мобильной связи в такой ситуации обязаны исполнить требования властей в соответствии с действующим законодательством о связи и информационной безопасности»,— рассказал эксперт.

Юрий Митин также добавил, что обязанностей по предоставлению альтернативных каналов связи или автоматическому перерасчету тарифов при введении ограничений закон на операторов не возлагает. Это означает, что абоненты продолжают оплачивать услуги в полном объеме даже при ограниченном доступе к интернету.

