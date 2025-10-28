Сочи вошел в тройку лидеров по спросу на авиарейсы в Южную Корею

Сочи вошел в тройку наиболее популярных городов вылета в Южную Корею, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Согласно информации сервиса «Туту.ru», интерес к этому направлению с начала года продемонстрировал рост почти на 50%.

Как отметил в беседе с ТАСС заместитель директора по развитию авиарынка «Туту» Артем Кузьмин, стоимость авиабилета в одном направлении из России в Сеул сейчас стартует от 60 тыс. руб. Перелет по маршруту туда-обратно из Москвы или Санкт-Петербурга оценивается в среднем в 100 тыс. руб. Ключевыми факторами формирования ценовой политики станут динамика спроса, частота выполнения рейсов и количество перевозчиков, которые начнут работу на данном направлении.

Ранее в Росавиации сообщили о заинтересованности авиакомпании «Аврора» в возобновлении полетов в Южную Корею и Японию. Российская сторона, в свою очередь, рассматривает восстановление авиасообщения как меру, направленную на укрепление культурных и гуманитарных связей с Республикой Корея.

«Ъ-Сочи» писал, что международный аэропорт Сочи с 26 октября 2025 года переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до конца марта 2026 года. В новом сезоне пассажирам будут доступны рейсы по 71 направлению: 47 внутренним и 24 международным, с участием 27 авиаперевозчиков, включая 10 иностранных компаний

Мария Удовик