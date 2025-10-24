Аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание по 71 направлению

Международный аэропорт Сочи с 26 октября 2025 года переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до конца марта 2026 года. В новом сезоне пассажирам будут доступны рейсы по 71 направлению: 47 внутренним и 24 международным, с участием 27 авиаперевозчиков, включая 10 иностранных компаний, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Программа внутренних рейсов охватывает широкий географический диапазон — от Кавказа до Сибири, при этом наибольшее количество рейсов запланировано по направлению Сочи—Москва. Полеты будут выполняться ежедневно, что позволяет пассажирам выбирать удобное время и аэропорт прибытия в столице. Базовый перевозчик аэропорта — компания Nordwind — планирует выполнять рейсы по 25 региональным направлениям, включая Нижнекамск, Кемерово, Магнитогорск, Новосибирск, Тюмень и другие города с частотой не менее двух рейсов в неделю. Авиакомпании группы «Аэрофлот» продолжат международные и региональные программы полетов из Сочи.

Международные рейсы будут осуществляться по направлениям Стамбул, Дубай, Ереван и Анталья. Также сохранится программа полетов в страны СНГ и по Ближнему Востоку, включая маршруты в Абу-Даби, Дубай, Манаму и Тель-Авив. Увеличивается число рейсов в Ереван до 30 в неделю с участием пяти авиакомпаний, а направления в Узбекистан будут выполняться как российскими, так и узбекскими перевозчиками. Продолжаются рейсы в грузинские города Тбилиси и Батуми, а также в Белград по маршруту Air Serbia.

В аэропорту Сочи отмечают, что ведется работа по привлечению новых перевозчиков и открытию дополнительных направлений. Информация о рейсах и возможных изменениях доступна на официальных сайтах авиакомпаний и на сайте аэропорта.

Мария Удовик