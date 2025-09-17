Оборот предприятий потребсферы на Кубани за 7 месяцев вырос на 4%

Оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края за январь—июль 2025 года достиг 3,8 трлн руб., что на 4,1% или 151 млрд руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил краевой департамент потребсферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основной объем приходится на оптовую торговлю — около 1,9 трлн руб. и розничную — 1,7 трлн руб. Оборот общественного питания составил 93,4 млрд руб., бытовых услуг — 97,8 млрд руб.

Глава департамента Роман Куринный отметил, что динамика показывает высокий потенциал развития потребительского рынка и значимость отрасли для экономики региона.

Вячеслав Рыжков