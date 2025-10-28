Анна Минькова возглавила медиагруппу «Кубань 24»

Анна Минькова стала генеральным директором медиагруппы «Кубань 24» с 28 октября 2025 года. Об этом сообщается на сайте телеканала. Днем ранее она покинула должность вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам.

Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

Госпожа Минькова сменила на руководящей должности Александра Руденко, который возглавлял медиагруппу с 2021 года. Господин Руденко является выпускником факультета журналистики КубГУ, ранее работал в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре, а также занимал ряд должностей в региональных СМИ.

Новый руководитель «Кубани 24» имеет обширный опыт работы в сфере медиа и государственного управления. После окончания факультета журналистики Кубанского государственного университета с 1999 года она трудилась корреспондентом на ГТРК «Кубань».

В 2004 году Анна Минькова перешла на работу в администрацию края, став советником главы региона. Год спустя занимала должность заместителя начальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С 2006 по 2011 годы работала первым заместителем директора ГУП КК Телерадиокомпания НТК.

В марте 2011 года госпожа Минькова возглавила управление информационной политики администрации Краснодарского края. В июле 2014 года ее назначили директором «Девятого канала», который впоследствии был переименован в «Кубань 24».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжения о назначении девяти заместителей, среди которых как действующие чиновники, так и новые кадры.

Нурий Бзасежев