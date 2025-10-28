На Кубани полностью обеспечили больницы вакциной от бешенства

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что все медицинские учреждения региона полностью обеспечены вакциной от бешенства. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Ъ-Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минздраве уточнили, что закупка иммунобиологических препаратов осуществляется по заявкам медучреждений, а распределение партий проводится по мере поступления в край — с учетом текущих запасов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о нехватке вакцины в нескольких регионах России. В краевом ведомстве подчеркнули, что мониторинг заболеваемости бешенством и регистрация случаев находится в компетенции регионального управления Роспотребнадзора.

Годом ранее минздрав Краснодарского края признал нехватку вакцин от бешенства. В 2024 году в регион было поставлено только 25% от годовой заявки.

Екатерина Голубева