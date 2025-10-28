Опрокинувшийся плавучий кран в Севастополе не был введен в эксплуатацию
Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю сообщил, что опрокинувшийся в Южной бухте плавучий кран не был введен в эксплуатацию. В момент инцидента на объекте проводились испытания.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Происшествие произошло на территории Севастопольского морского завода. По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, более 20 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в городские больницы, где им оказывается медицинская помощь.
На месте работают спасательные службы, сотрудники предприятия и представители подрядных организаций, устраняющие последствия аварии. Для установления обстоятельств случившегося создана комиссия, возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.