МИД: испытание «Буревестника» прошло в соответствии с обязательствами России

Испытание крылатой ракеты «Буревестник» прошло в полном соответствии с международными обязательствами России, заявил замглавы департамента по вопросам контроля вооружений МИД Константин Воронцов.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами»,— сказал господин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН (цитата по ТАСС).

26 октября глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные провели успешные испытания «Буревестника». По его словам, ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе 15 часов. Владимир Путин заявил, что в мире нет аналогичных крылатых ракет глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Reuters со ссылкой на источник в норвежской разведке писало, что испытания «Буревестника» проходили на архипелаге.

