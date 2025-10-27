Строительство объектов генерации на Юге оценили в 693 млрд рублей

Правительство России готовится утвердить капитальные затраты и сроки реализации проектов строительства генерации на юге страны и в Москве. Согласно данным, на которые ссылается «Ъ», совокупный объем инвестиций в объекты Объединенной энергосистемы Юга составит 693,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя стоимость строительства на южных площадках оценивается в 300 млн руб. за 1 МВт мощности. Всего планируется ввести около 2,2 ГВт. В частности, на Таврической ТЭС в Крыму, принадлежащей «Технопромэкспорту» (входит в «Ростех»), появится парогазовая установка мощностью 225 МВт, стоимостью 287 млн руб. за МВт. На Ударной ТЭС в Крымском районе Краснодарского края запланированы три ПГУ — одна на 235 МВт и две по 160 МВт, при CAPEX 275 млн руб. за МВт.

Более затратным проектом станет Динская ТЭС «ОГК-2» («Газпром энергохолдинг») — 368,9 млн руб. за МВт. Наиболее экономичным — новый энергоблок на 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» с капитальными затратами 192 млн руб. за МВт.

Ранее предполагалось, что инвесторов для южных проектов выберут по итогам конкурса, однако единственную заявку «Газпром энергохолдинга» отклонили из-за превышения установленного лимита CAPEX. После этого Минэнерго определило ответственных за реализацию проектов и скорректировало параметры строительства.

В материалах правительственной комиссии отмечается, что в периоды аномальной жары мощность станций «Технопромэкспорта» может снижаться более чем на 70 МВт. Для компенсации «Системный оператор» предложил модернизировать ТЭС — в частности, Балаклавскую, Таврическую и Ударную — путем установки систем охлаждения воздуха.

Кроме того, в докладе оператора подчеркивается, что перенос сроков ввода энергоблока Сочинской ТЭС может негативно сказаться на устойчивости энергоснабжения региона. Срок начала поставки мощности пока не определен.

Ранее сообщалось, что к 2029 году в Краснодарском крае планируется строительство ТЭС «Кубанская» в Динском районе мощностью 470 МВт, а также нового блока на Сочинской ТЭС мощностью 480 МВт. К 2030 году запланировано расширение Краснодарской ТЭЦ с вводом паросиловой установки на 150 МВт.

По данным «Системного оператора», 30 июля 2025 года энергосистема Юга зафиксировала исторический максимум потребления — 21,24 тыс. МВт.