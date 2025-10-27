Энергостройке задали параметры

Правительство в скором времени может утвердить капитальные затраты и сроки строительства генерации на юге России и в Москве, узнал “Ъ”. Проекты в столице обойдутся в 376 млрд руб., в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга — в 693,1 млрд руб. Предлагаемые параметры соответствуют логике Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, а сами энергоблоки будут стоить меньше, чем генерация на юге Сибири, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, правительство РФ планирует утвердить технико-экономические параметры генерации, которая будет построена для покрытия энергодефицита на юге России и в Москве. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики обсудит эти проекты 29 октября, следует из материалов к заседанию, которые видел “Ъ”. Решение о назначении ответственных компаний в регионах принято еще осенью прошлого года, но из-за отсутствия соответствующего постановления инвесторы не могли приступить к реализации проектов.

На юге России будет построено 2,2 ГВт мощностей, CAPEX по проектам в среднем находится в районе 300 млн руб. за МВт. В частности, на Таврической ТЭС «Технопромэкспорта» (ТПЭ; входит в «Ростех») установят парогазовую установку (ПГУ) на 225 МВт, капитальные затраты утвердят на уровне 287 млн руб. за МВт. Одну ПГУ на 235 МВт и две по 160 МВт разместят на Ударной ТЭС, CAPEX — 275 млн руб. за МВт. Самым дорогим станет строительство Динской ТЭС ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг», ГЭХ), капитальные затраты по которому составят 368,9 млн руб. за МВт. Дешевле всего обойдется новый энергоблок на 150 МВт на Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», CAPEX — 192 млн руб. за МВт.

В Москве возведут 1 ГВт мощностей. Расширение ТЭЦ-25 «Мосэнерго» (входит в ГЭХ) на 275 МВт обойдется в 471,8 млн руб. за МВт, на ТЭЦ-26 аналогичный проект будет стоить 484,8 млн руб. за МВт (ввод в 2030 и 2029 годах). Капитальные затраты по Каширской ГРЭС «Интер РАО», где установят ПГУ на 480 Мвт, составят 251,4 млн руб. за МВт.

Инвесторов для строительства генерации на юге России после веерных отключений электроэнергии летом прошлого года планировали отобрать на конкурсе. Но единственную заявку ГЭХ из-за превышения предельного CAPEX отклонили. Тогда Минэнерго назначило компании, ответственные за строительство мощностей, а в течение года прорабатывало параметры проектов. Аналогичный конкурс для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке не состоялся летом этого года. Предельный уровень капитальных затрат вместе с технологическим присоединением к электро- и газовым сетям в Приморье составил 183 млн руб. за МВт. В Хабаровском крае капзатраты утвердили на уровне 753 млн руб. за МВт, но такие параметры вновь не заинтересовали инвесторов.

При этом с уже назначенными проектами могут возникнуть сложности. Как следует из материалов правительственной комиссии, располагаемая мощность генерации ТПЭ в периоды экстремально высоких температур может снизиться более чем на 70 МВт. В качестве компенсации «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) предлагает увеличить мощности Ударной, Балаклавской и Таврической ТЭС модернизацией комплексных воздухоочистительных устройств парогазовых энергоблоков с установкой систем охлаждения воздуха.

СО в своем докладе говорит и о негативных последствиях переноса ввода в работу энергоблока Сочинской ТЭС на более поздние сроки, сейчас в документе дата начала поставки мощности не обозначена. В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что будут принимать решение по реализации инвестиционного проекта исходя из итоговых параметров нормативных правовых актов, которые определят условия для него. Регуляторы совместно с ЛУКОЙЛом также должны представить в правительство предложения по завершению проекта модернизации энергоблока №3 Краснодарской ТЭЦ.

В Минэнерго, СО и ЛУКОЙЛе не ответили на запрос “Ъ”. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что не располагают информацией о сложностях, возникших при реализации этих проектов.

По оценке директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, общий объем капитальных затрат для сооружения генерации в Москве составит около 376 млрд руб., в ОЭС Юга — 693,1 млрд руб.

Средний удельный САРЕХ по Москве, согласно его расчетам, находится на уровне 376,2 млн руб. за МВт, а на юге — 301 млн руб. за МВт, что объясняется различием технологических решений в московской энергосистеме и ОЭС Юга. Ценовые параметры по этим объектам, как отмечает господин Сасим, существенно меньше, чем запросы инвесторов на юге Сибири, где удельная стоимость строительства дефицитной генерации превышает 800 млн руб. за МВт (см. “Ъ” от 27 октября). Влияние реализации программ по покрытию энергодефицита в московской энергосистеме и ОЭС Юга на стоимость мощности в первой ценовой зоне ориентировочно составит около 4%, добавляет он.

Анна Тыбинь