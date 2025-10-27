Картаполов: Запад боится не отдельных видов ракет, а Россию в целом

Западные страны больше боятся саму Россию, а не отдельных видов ее вооружений, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Страшнее для них сама Россия, а в России есть и "Орешник", и "Буревестник", и "Ярсы", и "Тополя", и "Булава", и все-все-все»,— сказал Андрей Картаполов в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

Лидеры европейских стран ничего не знают про российскую ракету «Буревестник» из-за отсутствия качественной разведки, добавил депутат. По его словам, западные страны могут лишь повторять нарративы США.

«Буревестник» — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. 26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об успешном завершении ее испытаний. Он отметил, что ракета находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.

Владимир Путин сказал, что «Буревестнику» нет аналогов в мире. Президент США Дональд Трамп назвал заявление российского коллеги «неуместным» и напомнил, что у берегов России дежурит американская атомная подлодка. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в испытании «Буревестника» нет ничего, что могло бы усилить напряжение в отношениях между Россией и США.