Песков: испытания «Буревестника» не усилят напряжение в отношениях с США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» не должны стать причиной нарастающего напряжения в отношениях России и США.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более отношения эти находятся на минимальном уровне, и пока лишь наметились первые, скажем так, робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния прежнего оцепенения»,— сказал представитель Кремля.

В выходные начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» прошли успешно. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что его российский коллега должен заниматься завершением боевых действий на Украине, «а не испытывать ракеты».

Лусине Баласян

