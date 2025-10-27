Трамп напомнил об атомной подлодке США у берегов России

Президент США Дональд Трамп заявил о дежурстве американской атомной подводной лодки неподалеку от берегов России. Об этом он упомянул во время общения с прессой на борту своего самолета, когда ему задали вопрос об испытаниях российской ракеты «Буревестник».

«Они знают, что у нас есть атомная субмарина — лучшая в мире — возле их берегов. Нам не нужна ракета с дальностью 8 000 миль... Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть атомная субмарина, и нам не нужно стрелять на такие расстояния», — сказал господин Трамп (аудиозапись беседы президента США с журналистами опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Также Дональд Трамп назвал «неуместным» заявление Владимира Путина об успешном завершении испытаний «Буревестника». По мнению американского президента, российские власти должны больше внимания уделить теме мирного урегулирования конфликта на Украине.