Последователя секс-коуча Алекса Лесли посадили на 1,5 года

Тверской районный суд Москвы признал виновным в насильственных действиях сексуального характера одного из учеников секс-коуча Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) — Алексея Башина. Его приговорили к 1,5 года общего режима.

Фигуранта арестовали 28 июня. Тогда СМИ сообщали о массовых случаях домогательств в центре Москвы. Незнакомцы подходили к девушкам, в грубой форме предлагали им интимную близость и трогали за бедра. По версии следствия, Алексей Башин участвовал в съемках видео с домогательствами.

25 июня против секс-коуча возбудили уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. В августе фигуранта объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. 15 октября суд признал запрещенной информацию с сайтов Алекса Лесли.

