Секс-коуча Алекса Лесли заочно отправили в СИЗО

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца автора пикап-курсов и секс-коуча Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Его обвиняют в склонении к изнасилованию. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело связано с нарушением половой неприкосновенности, сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кириллов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Кириллов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело против Алекса Лесли возбудили 25 июня. Следствие указывало, что он призывал своих учеников приставать к жительницам Москвы. 20 августа коуча объявили в федеральный розыск. В карточке было указано, что точное местонахождение господина Кириллова неизвестно.

К административной ответственности привлекли нескольких учеников Алекса Лесли. Одному из них назначили 11 суток административного ареста. 27 июня СКР обвинил в насильственных действиях сексуального характера другого ученика.

Никита Черненко