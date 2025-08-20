МВД объявило в розыск Алекса Лесли

В федеральный розыск объявлен блогер Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, в связи с возбуждением уголовного дела по факту склонения к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Информация о розыске Алекса Лесли появилась 20 августа в базе данных МВД. В карточке сообщается , что точное местонахождение блогера неизвестно, но по данным геолокации в его социальных сетях предполагается, что он находится в Варшаве.

Уголовное дело было возбуждено 25 июня. Незадолго до этого слушатели тренингов Алекса Лесли подходили к незнакомым женщинам в Москве и совершали неприемлемые действия сексуального характера. Вскоре нескольких человек привлекли к административной ответственности, а одного — отправили в СИЗО.