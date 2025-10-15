Суд признал запрещенной информацию с сайтов секс-коуча Алекса Лесли

Суд запретил распространять информацию с двух интернет-ресурсов о тренингах блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. В августе его заочно арестовали за склонение к изнасилованию.

Суд установил, что книги и публикации Алекса Лесли по технике знакомств и соблазнению склоняют к сексуализированному насилию. В своих видео блогер призывал аудиторию приставать к женщинам и применять к ним насилие. Он также продавал «курсы телесного тренинга», где распространял похожие идеи.

25 июня против Алекса Лесли возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), а в отношении слушателей его курса — по статье о насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). 20 августа коуча объявили в федеральный розыск, а 26 августа — заочно арестовали на два месяца.

В июне СМИ со ссылкой на жительниц Москвы сообщили о массовых домогательствах в центре столицы. Девушки рассказывали, что незнакомцы подходили к ним, хватали их за ягодицы и в грубой форме предлагали интимную близость. Из сообщений СМИ следовало, что мужчины были участниками «телесного тренинга» Алекса Лесли.