«Краснодар» забрал лидерство в Премьер-лиге у «Локомотива»

В 13-м туре чемпионата России по футболу «Локомотив» утратил лидерство, сыграв вничью с «Акроном» — 1:1, чем воспользовался «Краснодар». Действующий чемпион страны победил «Рубин» — 1:0 и вновь возглавил турнирную таблицу, набрав 29 очков. Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» — 2:1 и сократил отставание от лидеров, обращает внимание «Ъ».

Фото: ФК «Краснодар»

Столичный клуб активно начал встречу в Саранске, где «Акрон» проводил домашний матч, однако не сумел реализовать многочисленные моменты. Хозяева неожиданно повели после удара Жилсона Беншимола, воспользовавшегося ошибкой защиты. Во втором тайме «Локомотив» отыгрался благодаря точному удару Сесара Монтеса после подачи Алексея Батракова, но на большее команда не сподобилась. Ничья позволила железнодорожникам лишь временно остаться на вершине таблицы.

В Санкт-Петербурге «Зенит» и «Динамо» провели напряженный матч. Москвичи, испытывавшие кадровые проблемы, первыми открыли счет усилиями Бителлу, однако хозяева ответили результативной комбинацией, завершенной Андреем Мостовым. После перерыва молодой вратарь гостей Курбан Расулов долго удерживал ничью, но не справился с ударом Густаву Мантуана. Победа 2:1 позволила «Зениту» приблизиться к лидерам.

«Краснодар», принимая «Рубин», воспользовался проблемами казанцев в обороне. Уже в дебюте Виктор Са замкнул передачу Жуана Батчи, после чего хозяева сосредоточились на защите. Команда удержала минимальное преимущество, а вратарь Станислав Агкацев несколько раз спас клуб от пропущенного мяча. Этот результат вывел «Краснодар» на первое место, сместив «Локомотив» на вторую строчку.