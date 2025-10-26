«Краснодар» встал на свое место

В 13-м туре чемпионата России по футболу неожиданно оступился «Локомотив», сыграв вничью с «Акроном» — 1:1. Этим воспользовался «Краснодар», который, победив «Рубин» — 1:0, стал единоличным лидером премьер-лиги. А в центральном и самом горячем матче тура «Зенит» одолел московское «Динамо» — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва)

Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон» Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва)

Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»

После того как ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и вышел на первое место, «Локомотив» постарался как можно быстрее восстановить свое лидерство в премьер-лиге и буквально с первых секунд обрушился на «Акрон». Тольяттинцы, которые были вынуждены принимать столичный клуб в Саранске, даже за центр поля нечасто переходили и тем не менее выдержали стартовый натиск. Вообще, мало кто сомневался, что железнодорожники после двух побед над подопечными Заура Тедеева в Кубке России и сейчас уверенно добьются успеха. Связку Алексей Батраков—Дмитрий Воробьев, наколотившую 17 мячей в 12 турах нынешнего чемпионата, не могли закрыть и куда более серьезные соперники, но «Акрону» это удалось. Более того, в конце первого тайма простой аут на Артема Дзюбу превратился в гол Жилсона Беншимола, который подобрал отскок в штрафной площади и неотразимо пробил.

Второй тайм «Локомотив» начал тоже очень решительно, добавив в атаку мощного Николая Комличенко. А потом хозяева «Мордовии Арены» снова сбили темп и «засушили» самую результативную команду лиги, однако с таким подающим, как Батраков, любой стандарт таит опасность, и его навес с углового на Сесара Монтеса закончился тем, что мексиканский центральный защитник головой воткнул мяч в сетку. Должен был забивать с паса Батракова и Комличенко, а самому лидеру железнодорожников, когда он эффектно бил с лета, помешал отличиться голкипер Виталий Гудиев. Гости растранжирили в этом матче массу голевых ситуаций и потому добились лишь ничьей — 1:1.

«Локомотив» с 27 очками опередил по дополнительным показателям ЦСКА и вновь возглавил турнирную таблицу, но теперь все зависело от результата встречи «Краснодара» с «Рубином». К тому же осечка красно-зеленых в Саранске была на руку «Зениту», которому представился шанс сократить отставание от них до минимума.

Петербуржцы выставили на игру с «Динамо» довольно оригинальный состав без номинальных нападающих, а по стартовой расстановке роль наконечника отводилась Луису Энрике. В свою очередь, москвичи предложили схему с тремя форвардами, при этом им, конечно, не хватало в средней линии дисквалифицированного Даниила Фомина и травмированного Антона Миранчука. Отсутствовал у них по состоянию здоровья и Бахтиёр Зайнутдинов, так что главный тренер бело-голубых Валерий Карпин столкнулся с ощутимыми кадровыми трудностями.

Несмотря на все сложности, гости оказались хорошо готовы к матчу, грамотно рассчитали силы и не ввязывались в открытый футбол. Впрочем, когда появилась возможность убежать в контратаку, они разыграли ее как по нотам. Эль-Мехди Маухуб протащил мяч к чужой штрафной, отдал передачу Данилу Глебову, а тот уже вывел Бителлу на встречу с голкипером Денисом Адамовым. Бразильцу оставалось ничего не испортить и завершить отличную комбинацию. Команда Карпина реализовала, по сути, единственный момент в первом тайме, но и «Зенит» нашел способ отыграться, причем сделал это не менее красиво. Вендел и Глушенков вскрыли динамовскую оборону справа, второй прострелил на Андрея Мостового, который пяткой перевел мяч в ворота. Интересно, что центральный защитник хозяев Нино едва не повторил его трюк. А еще хорошо, что до перерыва обошлось без драки, так как несколько стыков и стычек вполне могли перерасти в масштабное побоище.

Во втором тайме героически проявил себя 19-летний вратарь «Динамо» Курбан Расулов, совершивший несколько сейвов в очном противостоянии с петербургскими бразильцами. И если от Педру, Луиса Энрике и Вендела он отбился, то с ударом Густаву Мантуана из убойного положения не справился. В то же время юный динамовец явно погорячился, когда решил остановить прорыв Лусиано Гонду далеко за пределами штрафной и срубил его. Правда, по итогам разбирательства того эпизода на VAR судьи отменили гол Педру в пустые ворота из-за офсайда, а красную карточку, показанную Расулову, заменили на желтую. Но москвичи все равно потерпели поражение — 1:2.

Задачу «Краснодара» в домашнем матче с «Рубином» облегчала потеря двух основных центральных защитников в составе гостей. Игор Вуячич по-прежнему травмирован, а Егор Тесленко отбывал дисквалификацию. И именно из проблемной зоны казанцы пропустили быстрый гол, когда Виктор Са протолкнул мяч в сетку после передачи Жуана Батчи. Дальше кубанцы уже играли прагматично по счету и с трудом сохранили его благодаря своему голкиперу Станиславу Агкацеву, да и фарт был на их стороне, когда Дардан Шабанхаджай врезал в перекладину. Одержав победу — 1:0, «Краснодар» с 29 очками захватил лидерство в чемпионате.

Александр Ильин