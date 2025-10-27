В Анапе завершили строительство 14-километрового защитного вала

За четыре дня, с 22 по 26 октября, в Анапе вдоль основных пляжей завершены работы по созданию 14-км защитного вала. Сейчас завершается укладка полипропиленовых сетей, укрепляющих конструкцию, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Всего вдоль берега — на косе между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также в поселке Веселовка вдоль озера Соленого — создано 23 км защитных сооружений. По данным ООО «Курорты Анапы», сети выдержали ночной шторм: на берег выбросило в основном пластиковый мусор и фрагменты деревьев.

Директор компании Николай Заливин уточнил, что выявленные слабые места в конструкции рва оперативно укрепляют полноповоротные экскаваторы. В дежурстве задействованы четыре машины, в общей сложности работает более 20 единиц техники.

На участке «Ракета» продолжаются работы по просеиванию песка и рыхлению грунта с применением техники ПУМА-2200. Укладка защитной сетки ведется в районе устья реки Можепсин и на пляжах Витязево. Мониторинг береговой линии осуществляется трижды в сутки — в 5:00, 8:00 и 12:00.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту находились 27 членов экипажа: один человек погиб, остальных спасли. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. т мазута, изначально площадь загрязнения достигла порядка 400 кв. км

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы лично проконтролировать ход ликвидации последствий ЧС, вызванной разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

Анна Гречко