Глава МЧС России прибыл в Анапу для координации ликвидации ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы лично проконтролировать ход ликвидации последствий ЧС, вызванной разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Совместно с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым глава МЧС проверит очистку прибрежной зоны в районе пансионата «Малахит» в станице Благовещенской.

Кроме того, Александр Куренков осмотрит готовность сил и средств МЧС, задействованных в ликвидации последствий аварии. Также глава ведомства примет участие в заседании Правительственной комиссии по координации работ в режиме видеоконференции.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что рыбу, выловленную в акватории Керченского пролива, где в декабре 2024 года затонули два танкера, безопасно употреблять в пищу.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту находились 27 членов экипажа: один человек погиб, остальных спасли. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. т мазута, изначально площадь загрязнения достигла порядка 400 кв. км

Анна Гречко