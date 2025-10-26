У бывшего мэра Сочи Копайгородского хотят конфисковать активы на 1,6 млрд рублей

Генеральная прокуратура России требует конфискации активов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и юридических и физических лиц на сумму 1,6 млрд руб., сообщает «Ъ».

Среди имущества — 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В том числе, складские помещения в Краснодаре и Ленинградской области, несколько земельных участков и автомобили, включая Lada Niva, Porsche 911 и пять Mercedes.

Также прокуратура просит конфисковать 14 квартир. В Геленджике — две, в центре Сочи — девять, одна в Санкт-Петербурге и две в Москве. Иск подал первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин в районный суд Сочи 16 октября. Хостинский районный суд уже наложил арест на имущество и счета.

Адвокаты Копайгородских Иван Миронов и Елизавета Меткина заявили, что их доверители не признают иск. Госпожа Меткина подчеркнула, что все объекты имеют законное происхождение, подтвержденное документами. Она добавила, что основания иска не подтверждены доказательствами и включают единственное жилье, где живут трое малолетних детей ее доверительницы. Адвокат назвала обеспечительные меры избыточными.