У мэра Сочи оказалось слишком много в Сочи

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, а также его родственников, ряда физических и юридических лиц на сумму 1,6 млрд руб. Среди активов — пять автомобилей Mercedes и элитное жилье у Эрмитажа в Санкт-Петербурге, а всего 77 объектов недвижимости. По ходатайству истца Хостинский райсуд Сочи уже наложил обеспечительный арест на имущество и счета. Защита ответчиков говорит, что законность приобретения активов подтверждена документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Иск первого замгенпрокурора РФ Анатолия Разинкина об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» поступил в райсуд Сочи 16 октября.

Ответчиками по нему помимо Алексея Копайгородского проходят его жена Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, юрист Полина Чернышенко, а также автономная некоммерческая организация «Мир детства», четыре коммерческие фирмы — ООО «Алекс», ООО «Бизнес Комфорт-Юг», ООО «ТМ Отражение», ООО «Хугге» — и еще восемь физических лиц, среди которых подмосковный адвокат Евгений Дворовенко.

Последний не так давно представлял интересы краснодарского бизнесмена, совладельца сети отелей Marton Андрея Марченко, партнером по бизнесу которого оказался теперь уже экс-председатель Совета судей России, судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов.

Их активы, оцениваемые надзором в 9 млрд руб., Останкинский суд Москвы конфисковал по аналогичному иску Генпрокуратуры 14 октября.

В случае же с господином Копайгородским надзор просит изъять в казну 77 объектов недвижимости стоимостью 1,6 млрд руб., оформленных на ответчиков, главным образом на жену экс-мэра, и расположенные в Краснодаре, Ленинградской области, а также в Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Речь, в частности, идет о комплексе складских помещений на улице Энергетиков в станице Елизаветинской в Краснодаре, а также в Ленинградской области в районе деревни Суоранда на Колтушском шоссе, ряде земельных участков, одном машино-месте и десяти автомобилях, среди которых Lada Niva, Porsche 911 и пять Mercedes.

Кроме того, надзор просит обратить в доход государства 14 квартир. Две из них находятся в Геленджике, девять — в центре Сочи, одна — в Санкт-Петербурге, в 500 м от Эрмитажа, а еще две — в престижных районах Москвы: в ЖК «Павелецкая-Сити» и на Цветном бульваре.

В последней, площадью 152 м, Янина Копайгородская проживала с ноября 2024 по март 2025 года, до того как Мещанский суд Москвы изменил ей меру пресечения на стражу в связи с нарушениями условий домашнего ареста. Собственником квартиры является ООО «Алекс». Недвижимость, по данным надзора, была оформлена не только на родственников господина Копайгородского, но также на связанных с ним и его семьей физических и юридических лиц.

Фактическим же владельцем имущества, по мнению прокуратуры, выступал сам экс-мэр Сочи, доходы которого не соответствовали стоимости выявленного в результате проверочных мероприятий имущества. Прокуратура полагает, что оно было получено в результате коррупционных правонарушений.

Интересно, что в числе имущества, которое надзор просит обратить в доход государства,— квартиры на улице Цюрупы, являвшиеся, как считает следствие, предметами получения взяток, а также дом и участки земли на улице Верховской в Сочи. Они вместе с построенным на них домом впоследствии были подарены Яниной Копайгородской благотворительному фонду «Мир детства» для организации отдыха детей из прифронтовых регионов.

Приняв 21 октября иск к рассмотрению, судья Наталья Волкова удовлетворила ходатайство прокуратуры, наложив обеспечительный арест не только на вышеназванную собственность, но также на банковские счета Янины Копайгородской «в пределах суммы исковых требований — не менее 1 млрд 673 млн 633 тыс. 247 руб.». Речь идет о счетах ответчицы в Альфа-банке, а также о счетах ООО «ТМ Отражение» и ООО «Хугге», в которых она выступала учредителем.

Адвокаты Алексея и Янины Копайгородских Иван Миронов и Елизавета Меткина заявили “Ъ”, что их доверители не признают иск.

«Все объекты, указанные в иске, имеют законное происхождение, подтверждены договорами, декларациями и правоустанавливающими документами,— отмечает госпожа Меткина.— Основания иска не подтверждены допустимыми доказательствами и основаны на предположениях о необоснованности владения». Она подчеркнула, что в состав имущества, которое «предлагается обратить в доход государства, включено единственное жилье, где постоянно проживают трое малолетних детей» ее доверительницы, находящейся вместе с мужем под стражей. «Подобное требование выходит за рамки разумного и нарушает права несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей»,— считает адвокат.

При этом она назвала избыточными обеспечительные меры, отметив, что истец вначале «захотел изъять все имущество, а потом еще и заблокировать денежные средства на такую же сумму — на всякий случай». «Такая позиция совершенно нелогична, поскольку изъятие недвижимости уже полностью покрывает заявленные требования. Арест денег здесь не нужен — это двойное ограничение, которое не имеет отношения к обеспечению иска. По сути, прокуратура хочет заморозить активы дважды»,— сказала госпожа Меткина. Она добавила, что адвокаты ответчиков намерены представить отзыв на иск и доказательства законности происхождения их имущества.

В свою очередь, адвокат Евгений Дворовенко заверил, что попал в число ответчиков случайно, так как в свое время купил у Янины Копайгородской квартиру в Краснодаре площадью 200 м. По его словам, недвижимость была приобретена им еще до истории с возбуждением уголовного дела в отношении супругов. Он выразил надежду, что «суд разберется».

Находящегося под стражей с сентября 2024 года Алексея Копайгородского и его жену Янину Копайгородскую МВД обвиняет в присвоении двух земельных участков в Сочи (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Первоначально следствие оценивало ущерб городу в 3,7 млн руб. Однако затем его сумма, как узнал “Ъ”, была увеличена до 26 млн 211 тыс. руб. Позже Алексею Копайгородскому добавили обвинение в получении в 2022–2024 годах четырех взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему вменяется в вину покупка по заниженной цене четырех квартир у местного предпринимателя Арсена Мкртчяна за покровительство его фирмам «Гранд Инвест Холдинг» и «Промэкомаш», возводившим 11-этажный жилой дом в Сочи на улице Цюрупы. Недвижимость там, по версии следствия, была приобретена для мэра его юристом, а выгода градоначальника составила 60,4 млн руб.

Также следствие вменило ему в вину незаконное получение 21 млн руб. (по 3 млн руб. ежемесячно) от учредителя строительной фирмы ООО «Стройгарант-Н» Павла Невзорова за покровительство его бизнесу. Еще 238,3 млн руб. в качестве взятки мэру, как считает следствие, досталось от двух крупных застройщиков.

Как удалось узнать “Ъ”, одним из них был депутат законодательного собрания Краснодарского края, член партии «Единая Россия» и основатель строительной компании «Неометрия» (имеет статус системообразующего предприятия Краснодарского края) Борис Юнанов. Вначале, по версии следствия, он передал мэру 35 млн руб. на покупку дома и участка земли в Сочи по адресу улица Верховская, 3 «за создание благоприятных условий развития бизнеса» его компании ООО «Элиас Групп», а затем согласился ежемесячно платить Алексею Копайгородскому дань в 2,5 млн руб., передав ему с сентября 2022 по ноябрь 2023 года через посредников в общей сложности еще 56,5 млн руб.

Вторым взяткодателем стал Николай Шихиди, руководитель ООО «СЗ “ИСК Еврострой”», специализирующегося на строительстве жилых и коммерческих объектов в городах Краснодарского края и Сочи. За благосклонность к работе его фирмы он в 2022–2024 годах отремонтировал и обставил дом мэра, а также благоустроил участок, потратив на это 56,8 млн руб., а кроме того, стал платить ему по 6 млн руб. ежемесячно, передав всего 90 млн руб.

Янине Копайгородской следствие вменило в вину посредничество в даче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ). По версии следствия, через своего помощника Александра Пасунько госпожа Копайгородская попросила свидетеля покинуть Россию, передав ему 500 тыс. руб. Дополнительно чете вменили в вину отмывание преступно нажитого имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Господину Пасунько инкриминировали только ст. 309 УК РФ. Он остался под подпиской о невыезде.

Еще в феврале 2025 года суд по ходатайству следствия арестовал недвижимость, а также банковские счета господ Копайгородских и их родственников на сумму около 600 млн руб. Свою вину супруги отрицают. Расследование их дела завершено. По решению Мещанского суда Москвы фигуранты должны закончить ознакомление с материалами до 15 ноября.

Мария Локотецкая